Глава МЗС Естонії: новий уряд Німеччини змінив безпекову політику Європи

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна високо оцінив рішучість нового уряду Німеччини в галузі політики безпеки і позитивний ефект, який це справило на союзників.

Про це він сказав у коментарі агентству dpa в кулуарах Талліннського цифрового саміту, повідомляє "Європейська правда".

"Ми бачимо, що новий уряд Німеччини дійсно змінив динаміку в Європі", – зазначив естонський міністр.

За його словами, занадто довго занадто багато країн могли ховатися за спиною Німеччини.

Але тепер, коли Берлін збільшує військові витрати та інвестиції в оборону, у них більше немає виправдання для цього, підкреслив він.

Тсахкна також високо оцінив роботу канцлера Фрідріха Мерца, який, за його словами, взяв на себе явну лідерську роль, а також підтримку Німеччини Україні, яка зазнає нападу з боку Росії.

За його словами, пакети допомоги, інвестиції та політична риторика "дуже сильні".

Міністр також привітав зусилля Німеччини щодо використання заморожених російських активів і відзначив зміну політичної волі всередині ЄС.

"Естонія вже понад три роки лідирує і просуває цю ідею, і тепер ми рухаємося вперед. Я бачу, що політична воля змінюється", – сказав він про останню ініціативу Мерца.

У цьому ж інтерв’ю Тсахкна заявив, що очікує на подальші провокації з боку Росії.