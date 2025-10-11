Глава МИД Эстонии: новое правительство Германии изменило политику безопасности Европы

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна высоко оценил решимость нового правительства Германии в области политики безопасности и положительный эффект, который это произвело на союзников.

Об этом он сказал в комментарии агентству dpa в кулуарах Таллиннского цифрового саммита, сообщает "Европейская правда".

"Мы видим, что новое правительство Германии действительно изменило динамику в Европе", – отметил эстонский министр.

По его словам, слишком долго слишком много стран могли прятаться за спиной Германии.

Но теперь, когда Берлин увеличивает военные расходы и инвестиции в оборону, у них больше нет оправдания для этого, подчеркнул он.

Тсахкна также высоко оценил работу канцлера Фридриха Мерца, который, по его словам, взял на себя явную лидерскую роль, а также поддержку Германии Украине, которая подвергается нападению со стороны России.

По его словам, пакеты помощи, инвестиции и политическая риторика "очень сильные".

Министр также приветствовал усилия Германии по использованию замороженных российских активов и отметил изменение политической воли внутри ЕС.

"Эстония уже более трех лет лидирует и продвигает эту идею, и теперь мы движемся вперед. Я вижу, что политическая воля меняется", – сказал он о последней инициативе Мерца.

В этом же интервью Тсахкна заявил, что ожидает дальнейших провокаций со стороны России.