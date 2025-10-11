Переназначенный премьер Франции хочет положить конец политическому кризису

Во Франции Себастьен Лекорню, которого президент Эмманюэль Макрон переназначил премьер-министром, заявил, что сделает все возможное, чтобы положить конец политическому кризису.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Х.

Лекорню отметил, что "из чувства долга" принимает поручение, возложенное Макроном: "сделать все возможное, чтобы до конца года Франция получила бюджет и были решены проблемы повседневной жизни наших соотечественников".

"Необходимо положить конец этому политическому кризису, который вызывает раздражение французов, и этой нестабильности, которая наносит ущерб имиджу Франции и ее интересам", – подчеркнул он.

Он также озвучил условия, при соблюдении которых это будет возможно.

– Все вопросы, поднятые в ходе консультаций, проведенных в последние дни, будут вынесены на обсуждение в парламенте.

– Восстановление наших государственных финансов остается приоритетом для нашего будущего и нашего суверенитета.

– Все амбиции являются законными и полезными, но те, кто войдет в состав правительства, должны будут взять на себя обязательство отстраниться от президентских амбиций на 2027 год;

– Новая правительственная команда должна будет олицетворять обновление и разнообразие компетенций.

Поздно вечером 10 октября Макрон после длительных консультаций с главными политическими силами переназначил Лекорню на должность премьер-министра.

Напомним, Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку. Объясняя свое решение, Лекорню заявил, что не мог возглавлять правительство, когда условия управления страной "не выполнены".

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.