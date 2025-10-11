Трамп рассказал о разговоре с лауреатом Нобелевской премии: не просил отдать награду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что имел разговор с лауреатом нынешней Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо.
Об этом сообщает CNN, информирует "Европейская правда".
Манчадо ранее в интервью испанской газете El Pais сказала, что разговаривала с президентом США, но отказалась предоставить подробности их разговора.
Впоследствии Трамп подтвердил, что говорил с Манчадо, добавив, что она была "очень приятной" во время разговора.
"Человек, который фактически получил Нобелевскую премию, позвонил мне сегодня и сказал: "Я принимаю эту награду в вашу честь, потому что вы действительно ее заслужили", – сказал президент США.
Он назвал эти слова Манчадо "очень приятным жестом".
"Я не сказал: "Тогда дайте ее мне", хотя, думаю, она могла бы это сделать. Она была очень приятной", – добавил Трамп.
Нобелевская премия мира за 2025 год, особое внимание к которой было приковано из-за желания президента США Дональда Трампа ее получить, досталась Марии Корини Мачадо из Венесуэлы.
В Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира".