Правящая партия Литвы решила не выгонять из коалиции скандальную политсилу

В Литве правящая Социал-демократическая партия в субботу, 11 октября, на заседание совета решили сохранить коалицию в текущем составе, не исключив скандальную партию "Заря Немана".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс отметил, что партия имеет два пути: взять на себя руководство министерством культуры, переняв его у партии "Заря Немана", но одновременно сохранить коалицию, или выйти из коалиции с "Звездой Немана" и работать в условиях правительства меньшинства.

"Второй путь возможен, но, вероятно, не такой простой... Это имело бы важные политические последствия, но если партии не будут действовать ответственно или если неконтролируемая риторика приобретет угрожающий характер, то такой шаг может быть неизбежным", – добавил он.

Синкявичюс отметил, что социал-демократы должны "взять на себя ответственность за сферу культуры, сохранив при этом отношения с партнерами по коалиции".

Впоследствии премьер-министр Инга Ругиненэ заявила, что на следующей неделе начнет консультации по поводу кандидата на должность министра культуры.

Она подчеркнула, что социал-демократы сами найдут оптимальную кандидатуру министра культуры, а она, как глава кабинета, поможет новому министру сформировать политическую команду.

В последнее время вокруг "Зари Немана" возник скандал из-за портфеля министра культуры. Их первый кандидат продержался на должности всего неделю и был вынужден уйти в отставку, когда не смог ответить на вопрос, чей Крым.

Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не одобрит ни одного кандидата на должность министра культуры, предложенного партией "Заря Немана".