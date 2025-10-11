Косово починає формувати новий уряд після тривалої політичної кризи

Президентка Косова Вйоса Османі офіційно доручила прем'єр-міністру Альбіна Курті сформувати новий через вісім місяців після парламентських виборів, які призвели до багатомісячної політичної кризи.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Це рішення ухвалили в суботу – наступного дня після повного формування парламенту, коли законодавці нарешті заповнили посаду спікера з-поміж представників сербської меншини Косова, і тим самим поклали край багатомісячній інституційній кризі.

Президентка підписала указ, який зобов'язує Курті представити парламенту свій проєкт складу уряду та програму протягом 15 днів.

Рішення було ухвалене після того, як партія Курті, яка отримала найбільшу кількість місць на виборах у лютому, офіційно висунула його кандидатуру на посаду глави нового уряду.

Щоб забезпечити собі третій термін на посаді прем'єр-міністра, Курті потребуватиме щонайменше 61 голос у 120-місному парламенті.

Його партія здобула 48 місць на лютневих виборах, що змусило його шукати партнерів для формування уряду. Переговори про формування коаліції поки що не дали результатів.

Якщо запропонований уряд двічі не отримає підтримки парламенту, Османі повинна розпустити законодавчий орган і призначити нові вибори.

Парламентські вибори в Косові, які відбулись 9 лютого, не виявили явного переможця, після чого послідували місяці суперечок між законодавцями, які блокували завершення формування парламенту.

Без сформованого парламенту Косово не могло почати процес формування нового уряду, що змусило тимчасовий уряд Курті залишатися при владі набагато довше свого мандата.

Крім того, 12 жовтня в Косові також відбудуться муніципальні вибори, і є ознаки того, що в них уже втручається Сербія.

