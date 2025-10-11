Косово начинает формировать новое правительство после длительного политического кризиса

Президент Косово Вйоса Османи официально поручила премьер-министру Альбина Курти сформировать новое правительство через восемь месяцев после парламентских выборов, которые привели к многомесячному политическому кризису.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Это решение приняли в субботу – на следующий день после полного формирования парламента, когда законодатели наконец заполнили должность спикера из числа представителей сербского меньшинства Косово, и тем самым положили конец многомесячному институциональному кризису.

Президент подписала указ, обязывающий Курти представить парламенту свой проект состава правительства и программу в течение 15 дней.

Решение было принято после того, как партия Курти, которая получила наибольшее количество мест на выборах в феврале, официально выдвинула его кандидатуру на пост главы нового правительства.

Чтобы обеспечить себе третий срок на посту премьер-министра, Курти потребуется минимум 61 голос в 120-местном парламенте.

Его партия получила 48 мест на февральских выборах, что заставило его искать партнеров для формирования правительства. Переговоры о формировании коалиции пока не дали результатов.

Если предложенное правительство дважды не получит поддержки парламента, Османи должна распустить законодательный орган и назначить новые выборы.

Парламентские выборы в Косово, которые состоялись 9 февраля, не выявили явного победителя, после чего последовали месяцы споров между законодателями, которые блокировали завершение формирования парламента.

Без сформированного парламента Косово не могло начать процесс формирования нового правительства, что вынудило временное правительство Курти оставаться у власти намного дольше своего мандата.

Кроме того, 12 октября в Косово также состоятся муниципальные выборы, и есть признаки того, что в них уже вмешивается Сербия.

