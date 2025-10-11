Макрон отправляется в Египет: будет говорить о перемирии между Израилем и ХАМАС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 13 октября, отправляется в Египет, чтобы поддержать соглашение о прекращении огня в Газе, заключенное при посредничестве США, и обсудить реализацию его следующих этапов.

Соответствующее заявление Елисейского дворца приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Французская президентская администрация не сообщила, встретится ли Макрон с президентом США Дональдом Трампом, который также будет находиться в Египте и который выступил посредником в заключении соглашения между Израилем и ХАМАС.

Анонс поездки Макрона появился после встречи европейских и арабо-мусульманских лидеров, которую французский президент организовал в Париже на этой неделе.

Трамп ранее также подтвердил, что встретится в Египте со "многими лидерами", чтобы обсудить будущее сектора Газа и дальнейшие шаги в рамках мирного плана.

Перемирие в секторе Газа официально началось в полдень 10 октября, когда Армия обороны Израиля заявила, что вывела войска на согласованные линии развертывания в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении всех заложников.

Трамп заявил, что"в целом существует консенсус" относительно следующих этапов плана прекращения огня в секторе Газа.