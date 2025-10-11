У Литві почали розслідувати антисемітські заяви голови скандальної партії "Зоря Німану"

У Литві поліція розпочала розслідування через антисемітські заяви голови партії "Зоря Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса, який почав шукати єврейське коріння Арунаса Гелунаса, директора Литовського національного музею мистецтв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Підставою для попереднього розслідування поліції стала підозра в розпалюванні ворожнечі.

"Розслідування було розпочато після того, як…голова партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс опублікував у соціальній мережі Facebook публічну заяву, в якій використав антисемітську риторику щодо керівника Національного художнього музею Литви Арунаса Гелунаса, тим самим розпалюючи ворожнечу", – йдеться в повідомленні поліції.

Рішення про початок досудового розслідування було погоджено з Вільнюською окружною прокуратурою, яка і керує досудовим розслідуванням.

Нагадаємо, у п'ятницю Жемайтайтіс звинуватив Арунаса Гелунаса в тому, що той нібито є "організатором переворотів, що почалися в країні, – членом засудженої партії", і висловив припущення про його єврейське походження.

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругініене обурилася заявами свого партнера по коаліції.

Жемайтайтіса і раніше звинувачували в антисемітизмі. Крім того, він дозволяв собі зневажливі коментарі на адресу України.