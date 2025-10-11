В Литве начали расследовать антисемитские заявления главы скандальной партии "Заря Немана"

В Литве полиция начала расследование из-за антисемитских заявлений председателя партии "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса, который начал искать еврейские корни Арунаса Гелунаса, директора Литовского национального музея искусств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Основанием для предварительного расследования полиции стало подозрение в разжигании вражды.

"Расследование было начато после того, как ... председатель партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис опубликовал в социальной сети Facebook публичное заявление, в котором использовал антисемитскую риторику в отношении руководителя Национального художественного музея Литвы Арунаса Гелунаса, тем самым разжигая вражду", – говорится в сообщении полиции.

Решение о начале досудебного расследования было согласовано с Вильнюсской окружной прокуратурой, которая и руководит досудебным расследованием.

Напомним, в пятницу Жемайтайтис обвинил Арунаса Гелунаса в том, что тот якобы является "организатором начавшихся в стране переворотов – членом осужденной партии", и высказал предположение о его еврейском происхождении.

Премьер-министр Литвы Инга Ругиниене возмутилась заявлениями своего партнера по коалиции.

Жемайтайтиса и раньше обвиняли в антисемитизме. Кроме того, он позволял себе пренебрежительные комментарии в адрес Украины.