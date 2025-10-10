Прем’єрка Литви засудила голову "Зорі Німану" за антисемітські заяви

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругініене обурилася заявами свого партнера по коаліції, голови партії "Зоря Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса, який почав шукати єврейське коріння Арунаса Гелунаса, директора Литовського національного музею мистецтв.

Її слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Після того, як Жемайтайтіс почав шукати єврейське коріння Гелунаса, Ругініене заявила, що вона обурена заявами свого партнера по коаліції і засудила їх.

"Я обурена цими заявами Жемайтайтіса і засуджую їх. Цьому немає ні раціонального, ні ірраціонального пояснення", – заявила вона.

На запитання про заяву президента Гітанаса Науседи про те, що він не схвалить жодного кандидата на посаду міністра культури, запропонованого партією "Зоря Німану", Ругінене відповіла, що зараз не має наміру поспішати з представленням нового кандидата, оскільки Рамінта Поповіене, міністерка освіти, науки та спорту, наразі виконує обов'язки міністра.

Останнім часом довкола "Зорі Німану" виник скандал через портфель міністра культури. Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку, коли не зміг відповісти на питання, чий Крим.

У різних містах і містечках Литви відбулася попереджувальна страйкова акція. Представники спільнот митців, музикантів, музейників, акторів, виконавців і художників вимагали, щоб Міністерство культури не очолював представник партії "Зоря Німану".

Політсила, чий лідер раніше відзначився антисемітськими і антиукраїнськими заявами, досі офіційно не номінувала нового очільника Міністерства культури.