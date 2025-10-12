Китай призвал США отказаться от угроз по пошлинам и продолжить переговоры

Китай призвал США прекратить угрожать ему повышением пошлин и поощряет Вашингтон к дальнейшим переговорам для заключения торгового соглашения, реагируя на последние шаги президента Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Bloomberg.

Китайское министерство торговли заявило в воскресенье, что недавние торговые контрмеры Китая по вопросам, связанным с США, были необходимыми оборонительными действиями.

В заявлении говорится, что Пекин будет принимать соответствующие меры для защиты своих прав, если США продолжат свои действия.

"Угрозы высокими пошлинами на каждом шагу – это не правильный способ наладить отношения с Китаем. Китай призывает США как можно скорее исправить свои неправильные действия", – говорится в заявлении министерства.

В пятницу Трамп объявил о дополнительном 100-процентном тарифе на товары из Китая с 1 ноября.

Также Трамп пригрозил Китаю введением экспортного контроля на детали самолетов Boeing.

Это произошло через несколько часов после того, как Трамп пригрозил отменить предстоящую встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, поскольку Китай ввел новые портовые сборы для американских судов, начал антимонопольное расследование в отношении Qualcomm и объявил о новых ограничениях на экспорт критически важных материалов.