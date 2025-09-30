Премʼєр Естонії: російські провокації мають на меті відволікти від підтримки України

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що нещодавні повітряні інциденти, спричинені Росією, були спробою відвернути увагу Європи від допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю AFP.

На думку Міхала, "Путін хоче, щоб ми говорили про себе, а не про Україну, не про допомогу Україні, не про витіснення Росії в Україні".

Естонський премʼєр висловив сподівання, що саміт ЄС у Копенгагені 1 жовтня стане сильним сигналом "єдності та рішучості підтримати Україну і ніколи не відволікатися від головної теми, якою є проблема з Росією".

Він закликав своїх колег з ЄС підтримати нову пропозицію про використання заморожених російських активів для фінансування позики Україні у розмірі 140 мільярдів євро.

Росіяни "є агресорами, вони вбивають невинних людей, цивільних. Вони завдають шкоди, тому саме вони повинні платити", додав Міхал.

Нагадаємо, в останні тижні російські літаки та безпілотники порушили повітряний простір Польщі та Естонії, а також низки країн Північної Європи – зокрема Данії.

Франція, Німеччина і Швеція заявили в понеділок, що відправлять військовослужбовців і системи протидії безпілотникам в Данію для посилення безпеки на європейських самітах в Копенгагені цього тижня.

До них долучаться також Фінляндія, Нідерланди, Норвегія та Польща.