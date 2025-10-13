Сибіга назвав кількість країн, які планують доєднатися до закупівлі зброї США для України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, скільки ще країн мають намір долучитися до ініціативи НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) щодо закупівлі американської зброї для потреб України.

Про це він сказав під час пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві, передає кореспондентка "Європейської правди".

13 жовтня Сибіга заявив, що ще сім країн мають намір долучитися до ініціативи НАТО під назвою PURL.

"Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми", – поділився український міністр.

Як відомо, європейські країни купують американську зброю для України в межах програми PURL, розробленої президентом Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні.

Наразі було профінансовано зброю на суму $2 млрд, а президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на щомісячні поставки на суму $1 млрд.

Київ казав, що особливо покладається на США в питанні постачання життєво важливих засобів протиповітряної оборони та ракет дальньої дії на тлі посилення Росією бомбардування України.