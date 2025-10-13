Сибига назвал количество стран, которые планируют присоединиться к закупке оружия США для Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, сколько еще стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского оружия для нужд Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

13 октября Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО под названием PURL.

"Сегодня у нас есть шесть стран, которые внесли конкретные суммы для ее наполнения, для продолжения программы. И мы можем на сегодняшний день говорить о намерении еще семи стран выступить участниками с конкретным вкладом в эту программу", – поделился украинский министр.

Как известно, европейские страны покупают американское оружие для Украины в рамках программы PURL, разработанной президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле.

На данный момент было профинансировано оружие на сумму $2 млрд, а президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что ежемесячные поставки будут составлять $1 млрд.

Киев заявлял, что особенно полагается на США в вопросе поставок жизненно важных средств противовоздушной обороны и ракет дальнего действия на фоне усиления Россией бомбардировок Украины.