У Польщі судитимуть варшавського посадовця, звинуваченого у шпигунстві для Росії

У Польщі направили до суду обвинувальний акт проти Томаша Л., якого звинувачують у співпраці з російською розвідкою та перевищенні службових повноважень.

Про це повідомило Агентство внутрішньої безпеки Польщі у четвер, пише "Європейська правда".

За даними слідства, з 2017 року до 17 березня 2022 року чоловік брав участь у діяльності російської цивільної розвідки та передавав їй інформацію, яка могла завдати шкоди Республіці Польща.

Томаш Л. працював у архівному відділі книг цивільного стану міського управління Варшави і мав доступ до його баз даних та документів.

Як зазначає Агентство внутрішньої безпеки, він використовував службові можливості, щоб отримувати матеріали, які згодом передавав представникам російських спецслужб.

Чоловіка затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки ще 17 березня 2022 року.

На підставі зібраних матеріалів прокуратура відкрила кримінальне провадження, а суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту, який згодом неодноразово продовжували.

Як повідомили в агентстві, під час розслідування було зібрано великий обсяг доказів, що підтверджують участь обвинуваченого у шпигунській діяльності на користь Росії.

