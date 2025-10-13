В Польше будут судить экс-соратника Навального и его жену, обвиненных в шпионаже

Национальная прокуратура Польши подала в суд города Сосновец обвинительный акт против российских супругов, которых обвиняют в шпионаже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Одним из обвиняемых является Игорь Р. – известный российский оппозиционер. В прошлом он был тесно связан с Алексеем Навальным и Михаилом Ходорковским. По версии польского следствия, он якобы действовал во вред Польше и готовил взрыв.

Игорь Р. и его жена Ирина Р., как утверждают польские следователи, тесно сотрудничали с Федеральной службой безопасности (ФСБ) или российской разведкой и передавали информацию о происходящем в Польше.

Игорь Р., действуя под видом оппозиционера, должен был собирать информацию об оппонентах Владимира Путина, которые действовали в Польше и на Западе. Его жена Ирина должна была зашифровать эту информацию и отправить ее в Москву.

Однако на этом история не закончилась. В прошлом году Игорь Р. вместе с двумя украинцами и одним россиянином якобы участвовал в отправке курьерской посылки со взрывными устройствами и материалами – нитроглицерином и военными запалами.

Посылка с бомбой поступила в сортировочное отделение одной из курьерских компаний в Лодзи и была найдена там непосредственно перед возможной детонацией.

Супруги были арестованы в июле прошлого года. С тех пор муж и жена находятся в тюрьме. Они утверждают, что их подставили. Расследование проводит Агентство внутренней безопасности.

На прошлой неделе в Польше направили в суд обвинительный акт против Томаша Л., которого обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой и превышении служебных полномочий.

Напомним, в сентябре Министерство иностранных дел Австрии объявило персоной нон грата сотрудника посольства России в связи со шпионским скандалом в австрийской нефтегазовой и химической группе OMV.

В Нидерландах двух подростков подозревают в шпионаже для российских хакеров.