Литовський депутат залишив "Зорю Німану" після антисемітських висловлювань її лідера

Литовський депутат Дайнюс Варнас покинув партію "Зоря Німану", що входить до владної коаліції Литви.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Варнас заявив, що рішення керівництва партії базуються на "сумнівних переконаннях політичних діячів", і що воно "монополізувало владу, ігноруючи навіть мінімальні демократичні процедури".

"З огляду на поточну ситуацію в державі та розуміючи, що в політиці, повсякденному житті і навіть у вихорі історії віра і довіра не є порожніми словами, я вирішив покинути партію "Зоря Німану", – наголосив він.

Він додав, що "політика сприймається виключно як сфера зручних політичних торгів, і навмисно проводиться курс, який поглиблює розбіжності в суспільстві".

Депутат підтвердив, що він також залишить парламентську фракцію "Зорі Німану", тимчасово працюватиме з групою незалежних депутатів, а згодом вирішить, чи приєднатися до іншої політичної фракції.

Як зазначається, вихід Варнаса став наслідком суперечливих висловлювань голови партії Ремігіюса Жемайтайтіса щодо Арунаса Гелунаса, директора Литовського національного художнього музею та провідної фігури в останніх культурних протестах.

Жемайтайтіс звинуватив Гелунаса в тому, що той нібито є "організатором переворотів, що почалися в країні, – членом засудженої партії", і висловив припущення про його єврейське походження.

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругініене обурилася заявами свого партнера по коаліції. 11 жовтня поліція Литви розпочала розслідування через антисемітські заяви Жемайтайтіса.

Жемайтайтіса і раніше звинувачували в антисемітизмі. Крім того, він дозволяв собі зневажливі коментарі на адресу України.