Литовский депутат покинул "Зарю Немана" после антисемитских высказываний ее лидера

Литовский депутат Дайнюс Варнас покинул партию "Заря Немана", входящую во властную коалицию Литвы.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Варнас заявил, что решение руководства партии базируются на "сомнительных убеждениях политических деятелей" и что оно "монополизировало власть, игнорируя даже минимальные демократические процедуры".

"Учитывая текущую ситуацию в государстве и понимая, что в политике, повседневной жизни и даже в вихре истории вера и доверие не являются пустыми словами, я решил покинуть партию "Заря Немана", – подчеркнул он.

Он добавил, что "политика воспринимается исключительно как сфера удобных политических торгов, и намеренно проводится курс, который углубляет разногласия в обществе".

Депутат подтвердил, что он также покинет парламентскую фракцию "Зари Немана", временно будет работать с группой независимых депутатов, а затем решит, присоединиться ли к другой политической фракции.

Как отмечается, выход Варнаса стал следствием противоречивых высказываний председателя партии Ремигиюса Жемайтайтиса в отношении Арунаса Гелунаса, директора Литовского национального художественного музея и ведущей фигуры в последних культурных протестах.

Жемайтайтис обвинил Гелунаса в том, что тот якобы является "организатором начавшихся в стране переворотов – членом осужденной партии", и высказал предположение о его еврейском происхождении.

Премьер-министр Литвы Инга Ругиниене возмутилась заявлениями своего партнера по коалиции. 11 октября полиция Литвы начала расследование из-за антисемитских заявлений Жемайтайтиса.

Жемайтайтиса и ранее обвиняли в антисемитизме. Кроме того, он позволял себе пренебрежительные комментарии в адрес Украины.