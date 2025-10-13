Макрон розповів, кого вважає відповідальним за політичну кризу

Президент Франції Емманюель Макрон звинувачує в поточній політичній кризі політичні сили, які "грали на дестабілізації" прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню.

Заяву французького президента наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Макрон, ці політичні сили є єдиними "відповідальними за хаос".

"Я думаю, що багато хто з тих, хто підживлював розкол і спекуляції, не виправдали очікувань французів і не відповідали моменту для Франції. Обов'язок кожного – зміцнювати стабільність, а не робити ставку на нестабільність", – підкреслив він.

Водночас Макрон не назвав політичні сили, які, на його думку, несуть відповідальність за політичну кризу, яка налякала фінансові ринки і породила спекуляції про те, що країна наближається до дострокових парламентських виборів.

На запитання, чи оголосить він позачергові вибори, якщо новий уряд Лекорню відправлять у відставку, французький президент відповів, що не робить "ставок" на майбутнє.

Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єром Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку. Пояснюючи своє рішення, Лекорню заявив, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані".

Пізно ввечері 10 жовтня Макрон після тривалих консультацій з головними політичними силами перепризначив Лекорню на посаду прем’єр-міністра.

Після перепризначення він заявив, що зробить усе можливе, щоб покласти край політичній кризі.

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.