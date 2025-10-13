Макрон рассказал, кого считает ответственным за политический кризис

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвиняет в текущем политическом кризисе политические силы, которые "играли на дестабилизации" премьер-министра Себастьена Лекорню.

Заявление французского президента приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Макрон, эти политические силы являются единственными "ответственными за хаос".

"Я думаю, что многие из тех, кто подпитывал раскол и спекуляции, не оправдали ожиданий французов и не соответствовали моменту для Франции. Обязанность каждого – укреплять стабильность, а не делать ставку на нестабильность", – подчеркнул он.

В то же время Макрон не назвал политические силы, которые, по его мнению, несут ответственность за политический кризис, вызвавший панику на финансовых рынках и породивший спекуляции о том, что страна приближается к досрочным парламентским выборам.

На вопрос, объявит ли он внеочередные выборы, если новое правительство Лекорню отправят в отставку, французский президент ответил, что не делает "ставок" на будущее.

Напомним, Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку. Объясняя свое решение, Лекорню заявил, что не мог возглавлять правительство, когда условия управления страной "не выполнены".

Поздно вечером 10 октября Макрон после длительных консультаций с главными политическими силами переназначил Лекорню на должность премьер-министра.

После переназначения он заявил, что сделает все возможное, чтобы положить конец политическому кризису.

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.