Глава немецкой разведки: ледяной мир в Европе может перерасти в горячую войну в любой момент

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер предупредил о реальной опасности военного конфликта с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Zeit.

Россия стремится подорвать НАТО и дестабилизировать демократии в Европе, заявил Йегер, который до вступления в должность был послом в Украине, во время слушаний в Бундестаге. "Для достижения этой цели Россия не будет уклоняться от прямой военной конфронтации с НАТО, если это будет необходимо", – предупредил глава немецкой внешней разведки.

Йегер настойчиво предостерег от недооценки угрозы со стороны России.

"Мы не должны сидеть сложа руки и считать, что возможная российская атака произойдет не раньше 2029 года. Мы находимся под огнем уже сегодня", – заявил он.

По его словам, враг не знает "ни отдыха, ни периодов затишья".

"В Европе, в лучшем случае, существует ледяной мир, который в любой момент может разразиться в горячую конфронтацию. Мы должны готовиться к дальнейшей эскалации ситуации", – сказал Йегер.

Действия России "направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, раскол и запугивание наших обществ", продолжил Йегер. С этой целью Россия использует, среди прочего, шпионаж, саботаж, провокации и заказные убийства членов оппозиции, а также использование беспилотников в иностранном воздушном пространстве. Йегер заявил о "новом качестве противостояния".

Йегер выступил во время публичных слушаний в Бундестаге, на которых руководители трех федеральных разведывательных ведомств публично комментировали текущие ситуации с угрозами. На заседании Парламентской контрольной комиссии Йегер, глава Федерального ведомства по охране конституции Синан Селен и президент Службы военной контрразведки (MAD) Мартина Розенберг ответили на вопросы членов парламента.

В свете этих рисков Йегер призвал к расширению полномочий Федеральной разведывательной службы.

Как правило, руководители разведывательных служб выступают только на строго конфиденциальных заседаниях наблюдательного комитета. Однако раз в год допрос происходит публично на пленарном заседании Бундестага.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что сейчас Европа сталкивается с чрезвычайным всплеском атак, а затем в ближайшее время она и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представят дорожную карту европейской обороны.

Напомним, после недавних инцидентов с дронами и истребителями РФ, которые нарушали воздушное пространство стран, по данным СМИ, союзники по НАТО обсуждают возможность более решительной реакции на каждый раз более провокационные действия России против стран-членов Альянса, не исключая, в частности, военного ответа.