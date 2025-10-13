ЄС цього тижня представить дорожню карту з посилення оборони через загрозу РФ

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що наразі Європа зіштовхується із надзвичайним сплеском атак, а відтак найближчим часом вона та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представлять дорожню карту європейської оборони.

Про це вона оголосила під час пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Каллас заявила, що кожного разу, коли російський дрон або літак порушує повітряний простір ЄС – "існує ризик ескалації, ненавмисної чи навмисної".

"Росія грає у війну, і ми виходимо за межі гіпотетичного конфлікту. Щоб утримати війну на відстані, ми повинні перетворити економічну потужність Європи на військові засоби стримування", – наголосила вона.

Відтак Каллас заявила, що цього тижня, разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, представить дорожню карту європейської оборони.

"У ній будуть визначені можливості, цілі та етапи для таких ключових областей, як системи протидії безпілотникам", – поділилася вона.

Каллас наголосила: ЄС потрібно посилити оборону проти Росії.

"Не для того, щоб спровокувати війну, а навпаки, щоб запобігти війні. Це буде посібник з того, як це зробити, і він має бути повністю узгоджений з НАТО", – підсумувала вона.

Нагадаємо, після нещодавніх інцидентів із дронами та винищувачами РФ, які порушували повітряний простір країн, за даними ЗМІ, союзники по НАТО обговорюють можливість рішучішої реакції на щоразу більш провокаційні дії Росії проти країн-членів Альянсу, не виключаючи, зокрема, військової відповіді.

Зокрема земельний уряд Баварії вже схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.

Проте у Бундестазі кажуть, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.