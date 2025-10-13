В Литве стартовали военные учения Storm Strike
Вооруженные силы Литвы начали военные учения Storm Strike 2025 на западе страны.
Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".
Военные учения Storm Strike 2025, которые начались в понедельник, 13 октября, являются частью крупнейшей учебной операции Литвы в этом году Thunder Strike 2025, целью которой является проверка планов национальной обороны и координация действий военных командных пунктов с местными органами власти.
В учениях Storm Strike принимают участие профессиональные военнослужащие ВМС Литвы, а также активные резервисты, которые были призваны для восстановления их боевых навыков.
По информации армии, мероприятия будут проходить в городе Клайпеда и его районе, районах Гаргждай, Паланга и Кретинга, учебном полигоне Кайрай, государственном морском порту Клайпеда и его водах, Куршском заливе, Куршской косе и вдоль всего литовского побережья Балтийского моря.
Основная фаза будет проводиться в районе Мелнраге I и будет включать десантную операцию из Балтийского моря, за которой последуют маневры на суше.
Жителей предупреждают, что во время учений на дорогах будут военные транспортные средства, а на суше и на море могут быть слышны имитационные боеприпасы, пиротехника и взрывы.
Параллельно 13 октября начались учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon 2025.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что учения необходимы для обеспечения максимальной надежности и эффективности ядерного сдерживания.