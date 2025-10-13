Єврокомісія оприлюднить оборонну "дорожню карту" 16 жовтня

Європейська комісія планує оприлюднити "дорожню карту" щодо реалізації програми розвитку обороноздатності Європейського Союзу "Готовність-2030" (Readiness 2030) - "Переозброїти Європу" (ReArm Europe) у четвер, 16 жовтня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС, обізнаний з процесами, на умовах анонімності.

План дій щодо посилення обороноздатності Євросоюзу до 2030 року має бути оприлюднений 16 жовтня.

"Оборонна "дорожня карта" буде презентована у четвер", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Він додав, що перед цим проєкт буде обговорений на засіданні Колегії ЄС.

Нагадаємо, після нещодавніх інцидентів із дронами та винищувачами РФ, які порушували повітряний простір країн, за даними ЗМІ, союзники по НАТО обговорюють можливість рішучішої реакції на щоразу більш провокаційні дії Росії проти країн-членів Альянсу, не виключаючи, зокрема, військової відповіді.

Проте у Бундестазі кажуть, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.

Як відомо, під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять проєкт "дорожньої карти" з реалізації оборонної стратегії ЄС, до якої входить побудова "стіни дронів".

Більше про плани Євросоюзу щодо посилення обороноздатності читайте у матеріалі: ЄС готується до війни: як європейські лідери узгоджували нові безпекові ініціативи.