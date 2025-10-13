Еврокомиссия обнародует оборонную "дорожную карту" 16 октября
Европейская комиссия планирует обнародовать "дорожную карту" по реализации программы развития обороноспособности Европейского Союза "Готовность-2030" (Readiness 2030) в четверг, 16 октября.
Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил чиновник ЕС, знакомый с процессами, на условиях анонимности.
План действий по усилению обороноспособности Евросоюза до 2030 года должен быть обнародован 16 октября.
"Оборонная "дорожная карта" будет представлена в четверг", – сообщил собеседник "Европейской правды".
Он добавил, что перед этим проект обсудят на заседании Коллегии ЕС.
Напомним, после недавних инцидентов с дронами и истребителями РФ, которые нарушали воздушное пространство стран, по данным СМИ, союзники по НАТО обсуждают возможность более решительной реакции на каждый раз более провокационные действия России против стран-членов Альянса, не исключая, в частности, военного ответа.
Однако в Бундестаге говорят, что Германии, вероятно, придется менять конституцию для эффективного противодействия подозрительным беспилотникам – из-за ограничений, которые сейчас существуют для Бундесвера и связаны с нацистским прошлым страны.
Как известно, во время заседания Европейского совета 23-24 октября в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят проект "дорожной карты" по реализации оборонной стратегии ЕС, в которую входит построение "стены дронов".
