В Польше задержали двух албанцев, которые зиговали в Аушвице

Польские правоохранители задержали двух албанских туристов, которых заметили за нацистским приветствием на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Возмутительный инцидент произошел в пятницу. Турист из Нидерландов заметил албанцев, которые делали жесты нацистского приветствия на фоне одной из сторожевых вышек, расположенных у Ворот смерти.

23-летние молодые люди были быстро задержаны музейной охраной, а позже на место происшествия была вызвана полиция. Полицейские собрали доказательства, которые подтвердили, что туристы зиговали.

Албанцам предъявили обвинения в пропаганде нацизма. Им грозит штраф, ограничение свободы или тюремное заключение сроком до двух лет.

В коммюнике по инциденту полиция поблагодарила 35-летнего голландца, который отреагировал на возмутительное поведение, за его "правильную реакцию".

В сентябре двух финнов задержали в музее Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме после того, как они незаконно проникли на территорию в состоянии алкогольного опьянения.

Перед этим генеральный прокурор Польши подал в Европейский парламент ходатайство о снятии иммунитета с одиозного евродепутата Гжегожа Брауна после его высказываний о концлагере Аушвиц.