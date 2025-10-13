Рада ЄС продовжила режим санкцій за розповсюдження і застосування хімічної зброї

13 жовтня Рада ЄС вирішила продовжити застосування індивідуальних обмежувальних заходів проти розповсюдження та застосування хімічної зброї ще на один рік, до 16 жовтня 2026 року.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Обмежувальні заходи стосуються загалом 25 фізичних та 6 юридичних осіб.

Зазначені особи підлягають замороженню активів, а надання їм або на їхню користь коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, фізичним особам, включеним до переліку, заборонено в'їзд до ЄС.

Режим санкцій має на меті сприяти зусиллям ЄС з протидії розповсюдженню та використанню хімічної зброї, а також підтримати виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

22 березня 2018 року Європейська Рада підтвердила, що застосування хімічної зброї, включаючи використання будь-яких токсичних хімічних речовин як зброї за будь-яких обставин, є абсолютно неприйнятним, має систематично і жорстко засуджуватися і становить загрозу безпеці для всіх нас.

15 жовтня 2018 року Рада ухвалила правові рамки для обмежувальних заходів проти розповсюдження і застосування хімічної зброї. Наразі ці рамки діють до 16 жовтня 2026 року.

20 травня 2025 року Рада вирішила додатково запровадити обмежувальні заходи щодо трьох російських організацій, причетних до розробки та застосування хімічної зброї російськими військами в Україні.

ЄС уважно стежить за розвитком подій у цій сфері і може прийняти рішення про продовження санкцій та внесення змін до переліку фізичних та юридичних осіб, проти яких вони спрямовані, якщо їхні цілі не будуть досягнуті.

Нагадаємо, торік у жовтні Британія запровадила санкції проти трьох російських установ та однієї фізичної особи у зв’язку застосуванням російськими військовими хімічної зброї проти України.