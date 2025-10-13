Совет ЕС продлил режим санкций за распространение и применение химического оружия

13 октября Совет ЕС решил продлить применение индивидуальных ограничительных мер против распространения и применения химического оружия еще на один год, до 16 октября 2026 года.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает "Европейская правда".

Ограничительные меры касаются в целом 25 физических и 6 юридических лиц.

Указанные лица подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, физическим лицам, включенным в перечень, запрещен въезд в ЕС.

Режим санкций имеет целью способствовать усилиям ЕС по противодействию распространению и использованию химического оружия, а также поддержать выполнение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

22 марта 2018 года Европейский Совет подтвердил, что применение химического оружия, включая использование любых токсичных химических веществ в качестве оружия при любых обстоятельствах, является абсолютно неприемлемым, должно систематически и жестко осуждаться и представляет угрозу безопасности для всех нас.

15 октября 2018 года Совет принял правовые рамки для ограничительных мер против распространения и применения химического оружия. Сейчас эти рамки действуют до 16 октября 2026 года.

20 мая 2025 года Совет решил дополнительно ввести ограничительные меры в отношении трех российских организаций, причастных к разработке и применению химического оружия российскими войсками в Украине.

ЕС внимательно следит за развитием событий в этой сфере и может принять решение о продлении санкций и внесении изменений в перечень физических и юридических лиц, против которых они направлены, если их цели не будут достигнуты.

Напомним, в октябре Великобритания ввела санкции против трех российских учреждений и одного физического лица в связи применением российскими военными химического оружия против Украины.