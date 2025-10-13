Повторно назначенный премьер Франции назвал "единственную цель" правительства

Повторно назначенный премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что единственной целью нового правительства будет "преодолеть политический кризис".

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит BFMTV.

На первой рабочей встрече с новыми министрами Лекорню поблагодарил их за согласие "вернуться в правительство в трудный момент" и заявил, что единственная цель этого правительства – "преодолеть политический кризис".

"Ответственность – и ваша, и моя, наша, перед страной и возможно даже историей – заслуживает постоянного привлечения", – подчеркнул он.

Напомним, вечером 12 октября Лекорню представил состав своего нового правительства из 34 министров.

Ультраправые и ультралевые уже угрожают вотумом недоверия.

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.