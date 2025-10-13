Бабіш радиться з коаліційними партнерами після скандалу з расистськими коментарями

Переможець парламентських виборів у Чехії та очікуваний прем’єр Андрей Бабіш проводить зустріч з лідерами партії "Автомобілісти" щодо посади глави МЗС після скандалу з расистськими коментарями її лідера, який претендує на цю посаду.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Надвечір у понеділок Бабіш зустрівся з почесним президентом "Автомобілістів" Філіпом Туреком та головою партії Петром Мачинкою щодо призначення міністра закордонних справ.

Переговори пов’язані зі скандалом, що спалахнув довкола Турека – претендента на МЗС – минулого тижня, коли ЗМІ знайшли його давні коментарі расистського, сексистського й гомофобного змісту.

Обоє лідерів "Автомобілістів" відмовилися від коментарів перед зустріччю і не розкрили, чи будуть далі наполягати на тому, щоби Турек очолив МЗС.

Вихідними Мачинка заявив, що "Автомобілісти" не погодяться на участь у коаліції, якщо Туреку відмовлять у міністерській посаді. Без їхніх 13 мандатів, у союзі лише з популістами з партії "Свобода і пряма демократія", переможець виборів ANO не зможе сформувати уряд. Окрім МЗС, "Автомобілістам" виділили в уряді ще три посади – міністрів культури, довкілля та спорту.

Нагадаємо, скандал довкола Турека спалахнув минулої п’ятниці, коли видання Deník N опублікувало архів давніх, вже видалених постів Турека в соціальних мережах.

Петиція проти призначення Турека до уряду, зокрема міністром закордонних справ, на цей час зібрала понад 5000 підписів; також лунають заклики до президента Петра Павела не затверджувати Турека на посаді.

Також повідомляють, що у понеділок до штаб-квартири партії Бабіша прийшов чоловік з одиночним пікетом, принісши плакат "Ні фашистам". Він пояснив, що має на увазі Турека.

"Якщо взяти усе, що пов’язано з Філіпом Туреком – випадки перевищення швидкості, коментарі у соцмережах, фото з простягнутою вгору правою рукою і так далі – це занадто", – заявив він.

Раніше Андрей Бабіш казав, що розраховує завершити переговори про формування коаліції до початку листопада.

