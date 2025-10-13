Бабиш советуется с коалиционными партнерами после скандала с расистскими комментариями

Победитель парламентских выборов в Чехии и ожидаемый премьер Андрей Бабиш проводит встречу с лидерами партии "Автомобилисты" относительно должности главы МИД после скандала с расистскими комментариями ее лидера, который претендует на эту должность.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Вечером в понедельник Бабиш встретился с почетным президентом "Автомобилистов" Филиппом Туреком и председателем партии Петром Мачинкой о назначении министра иностранных дел.

Переговоры связаны со скандалом, вспыхнувшим вокруг Турека – претендента на МИД – на прошлой неделе, когда СМИ нашли его давние комментарии расистского, сексистского и гомофобного содержания.

Оба лидера "Автомобилистов" отказались от комментариев перед встречей и не раскрыли, будут ли дальше настаивать на том, чтобы Турек возглавил МИД.

На выходных Мачинка заявил, что "Автомобилисты" не согласятся на участие в коалиции, если Туреку откажут в министерской должности. Без их 13 мандатов, в союзе только с популистами "Свобода и прямая демократия", победитель выборов ANO не сможет сформировать правительство. Кроме МИД, "Автомобилистам" выделили в правительстве еще три должности – министров культуры, окружающей среды и спорта.

Напомним, скандал вокруг Турека вспыхнул в прошлую пятницу, когда издание Deník N опубликовало архив давних, уже удаленных постов Турека в социальных сетях.

Петиция против назначения Турека в правительство, в частности министром иностранных дел, в настоящее время собрала более 5000 подписей; также звучат призывы к президенту Петру Павелу не утверждать Турека в должности.

Также сообщается, что в понедельник в штаб-квартиру партии Бабиша пришел человек с одиночным пикетом, принеся плакат "Нет фашистам". Он объяснил, что имеет в виду Турека.

"Если взять все, что связано с Филиппом Туреком – случаи превышения скорости, комментарии в соцсетях, фото с протянутой вверх правой рукой и так далее – это слишком", – заявил он.

Ранее Андрей Бабиш говорил, что рассчитывает завершить переговоры о формировании коалиции до начала ноября.

Читайте также: Неприятно, но не катастрофа: какие последствия для Украины будет иметь смена власти в Чехии.