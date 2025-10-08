Переможець виборів у Чехії хоче сформувати коаліцію до листопада

Лідер партії ANO Андрей Бабіш, яка перемогла на парламентських виборах у Чехії, розраховує завершити переговори про формування коаліції до початку листопада.

Заяву чеського політика наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Бабіш веде переговори про формування коаліційного уряду з правими євроскептиками з партії "Автомобілісти" і та антиукраїнською політсилою SPD. Разом вони матимуть 108 із 200 місць у нижній палаті парламенту Чехії.

Він вважає, що коаліційна угода буде готова до першої сесії парламенту, яку президент Петр Павел призначив на 3 листопада.

"Я сподіваюся, що до часу нового засідання (першого засідання парламенту. – Ред.) нам вдасться завершити коаліційну угоду", – сказав Бабіш.

На першому засіданні буде обрано нового спікера парламенту до офіційної відставки чинного уряду – це найраніший момент, коли може бути призначено нового прем'єр-міністра.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Чехії 3-4 жовтня найбільше голосів здобула популістська партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO, з результатом 34.5%. Цього недостатньо для самостійного формування уряду. У разі об’єднання з "Автомобілістами" та SPD коаліція матиме у парламенті 108 мандатів з 200.

Водночас раніше президент Чехії Петр Павел дав зрозуміти, що не підтримує входження в уряд SPD, відомої євроскептичною та антинатівською риторикою, а також закликами припинити допомогу Україні.

Детально про підсумки чеських виборів та наслідки для України – у статті Неприємно, але не катастрофа.