Літак, що вирушив з Польщі, екстрено сів через смерть пасажира

Під час пасажирського рейсу літака авіакомпанії LOT з Варшави до Нью-Йорка на борту помер один з пасажирів, і борт був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Копенгагена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Інцидент стався у суботу близько 19-ї години. Boeing 787-8 Dreamliner, що вилетів з аеропорту у Варшаві, мав через дев'ять годин приземлитися в Нью-Йорку.

Однак через дві години польоту рейс був перерваний смертю одного з пасажирів. Пілоти вирішили змінити курс і здійснити аварійну посадку в столиці Данії.

Речник LOT Кшиштоф Мочульський повідомив, що після аварійної посадки в Копенгагені пасажирам запропонували альтернативні рейси до Нью-Йорка.

Причини смерті пасажира, його особа, а також обставини трагічної події перевізником не були розкриті.

Процедура аварійної посадки застосовується лише після того, як пілот повідомляє про небезпечну ситуацію. У такому випадку літак має пріоритет перед іншими рейсами, навіть якщо це пов'язано із затримкою або припиненням повітряного руху.

Минулого тижня літак British Airways, що виконував рейс зі Стамбула до Лондона, здійснив аварійну посадку в столиці Румунії Бухаресті через дим на борту.

А 22 вересня літак авіакомпанії Nouvel Air ледь не приземлився на літак easyJet, який готувався до зльоту в аеропорту Ніцци.