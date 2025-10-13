Самолет, вылетевший из Польши, совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира

Во время пассажирского рейса самолета авиакомпании LOT из Варшавы в Нью-Йорк на борту скончался один из пассажиров, и борт был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Копенгагена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Инцидент произошел в субботу около 19 часов. Boeing 787-8 Dreamliner, вылетевший из аэропорта в Варшаве, должен был через девять часов приземлиться в Нью-Йорке.

Однако через два часа полета рейс был прерван смертью одного из пассажиров. Пилоты решили изменить курс и совершить аварийную посадку в столице Дании.

Пресс-секретарь LOT Кшиштоф Мочульский сообщил, что после аварийной посадки в Копенгагене пассажирам предложили альтернативные рейсы в Нью-Йорк.

Причины смерти пассажира, его личность, а также обстоятельства трагического происшествия перевозчиком не были раскрыты.

Процедура аварийной посадки применяется только после того, как пилот сообщает об опасной ситуации. В таком случае самолет имеет приоритет перед другими рейсами, даже если это связано с задержкой или прекращением воздушного движения.

На прошлой неделе самолет British Airways, выполнявший рейс из Стамбула в Лондон, совершил аварийную посадку в столице Румынии Бухаресте из-за дыма на борту.

А 22 сентября самолет авиакомпании Nouvel Air едва не приземлился на самолет easyJet, который готовился к взлету в аэропорту Ниццы.