В установах ЄС прибрали згадку про "Північний Кіпр" після обурення Греції та Кіпру

Обʼєднаний дослідницький центр (JRC) та Європейське оборонне агентство (EDA) вилучили зі свого звіту звіту згадку про окуповану Туреччиною територію Кіпру як "Турецьку Республіку Північного Кіпру" після заперечень з боку представників Греції та Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

У звіті JRC та EDA, опублікованому 12 вересня 2025 року, йшлося про нагальну необхідність захисту енергетичних систем, що мають важливе значення для військової готовності та загальної безпеки Європи.

У документі турецька окупована територія Кіпру була названа "Турецька Республіка Північного Кіпру" без лапок і без зазначення, що це невизнана держава.

Звіт також містив карту, на якій було зображено спірну морську угоду між Туреччиною та Лівією, яка вважається незаконною згідно з міжнародним правом.

Після публікації EDA визнало, що у звіті містяться згадки про країни, карти та міжнародні угоди, які не визнаються ЄС, і вилучило документ зі свого сайту. Агентство поінформувало про це JRC, яке також видалило звіт.

Депутат Європарламенту від грецької опозиційної партії ПАСОК Янніс Маніатіс подав термінове запитання до Європейської комісії та головної дипломатки ЄС Каї Каллас, назвавши ці посилання неточними та такими, що суперечать законодавству ЄС та міжнародному праву.

Депутати Європарламенту від грецької партії влади "Нова демократія" привітали вилучення та заявили, що такі посилання суперечать офіційній позиції ЄС і не повинні повторюватися.

Середземноморський острів Кіпр фактично розділений на дві частини з 1974 року, коли турецькі війська вторглися після перевороту, метою якого було об'єднання Кіпру з Грецією.

На півночі Кіпру утворилась Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина. Наразі існує дев'ять контрольно-пропускних пунктів уздовж "зеленої лінії", яка розділяє обидві сторони і яку патрулює ООН.

У Туреччині наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.