В учреждениях ЕС удалили упоминание о "Северном Кипре" после возмущения Греции и Кипра

Объединенный исследовательский центр (JRC) и Европейское оборонное агентство (EDA) удалили из своего отчета упоминание об оккупированной Турцией территории Кипра как "Турецкой Республике Северного Кипра" после возражений со стороны представителей Греции и Кипра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В отчете JRC и EDA, опубликованном 12 сентября 2025 года, говорилось о насущной необходимости защиты энергетических систем, имеющих важное значение для военной готовности и общей безопасности Европы.

В документе турецкая оккупированная территория Кипра была названа "Турецкая Республика Северного Кипра" без кавычек и без указания, что это непризнанное государство.

Отчет также содержал карту, на которой было изображено спорное морское соглашение между Турцией и Ливией, которое считается незаконным в соответствии с международным правом.

После публикации EDA признало, что в отчете содержатся упоминания о странах, картах и международных соглашениях, которые не признаются ЕС, и удалило документ со своего сайта. Агентство проинформировало об этом JRC, которое также удалило отчет.

Депутат Европарламента от греческой оппозиционной партии ПАСОК Яннис Маниатис подал срочный запрос в Европейскую комиссию и главному дипломату ЕС Кае Каллас, назвав эти ссылки неточными и противоречащими законодательству ЕС и международному праву.

Депутаты Европарламента от греческой партии власти "Новая демократия" приветствовали удаление и заявили, что такие ссылки противоречат официальной позиции ЕС и не должны повторяться.

Средиземноморский остров Кипр фактически разделен на две части с 1974 года, когда турецкие войска вторглись после переворота, целью которого было объединение Кипра с Грецией.

На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция. В настоящее время существует девять контрольно-пропускных пунктов вдоль "зеленой линии", которая разделяет обе стороны и патрулируется ООН.

В Турции настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.