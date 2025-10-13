Зеленський розповів про шляхи фінансування Tomahawk, якщо США погодять поставку

Президент Володимир Зеленський розповів про шляхи, якими може фінансуватися постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk, якщо США схвалять передачу.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві, передає кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський розповів, що в України наразі є "непогані варіанти", які могли б фінансувати потенційне постачання американських крилатих ракет Tomahawk: "репараційна позика", коштом російських заморожених активів, ініціатива НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) щодо закупівлі американської зброї для потреб України, або "мегаугода".

"Про кількість (ракет Tomahawk, – Ред.) і про можливості поки що говорити рано. Хоча, скажу відверто, я поділився з президентом Трампом нашим баченням вже. Але деякі такі речі, напевно, не для телефонної розмови, тому ми зустрінемось з ним", – зазначив президент.

Щодо заморожених активів, Зеленський наголосив, що це питання, яке "треба ще вирішити".

"Більшість лідерів позитивно дивляться на цей механізм, але це, якщо буде це спочатку політичне рішення. Ви ж знаєте, як в політиці це буває: спочатку політичне рішення, а потім вже завантаження всіх інших механізмів. А тут треба вирішувати швидше", – додав він.

Каллас, своєю чергою, наголосила, що Україна найкраще знає, що їй потрібно.

"Чи це Patriot, чи це Tomahawk: не нам, а Україні вирішувати, що їй насправді потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні з цими потребами, і тому ми також обговорюємо різні ініціативи", – наголосила вона.

Нагадаємо, 12 жовтня Зеленський вдруге за два дні мав телефонну розмову з президентом США. Після неї він заявив, що Росія боїться можливої передачі Україні американських ракет Tomahawk.

Трамп сказав, що може повідомити очільнику Кремля Владіміру Путіну про можливість передачі Україні Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом.

Після цього заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв у звичній для російських посадовців хамській манері відповів на цю заяву Трампа.