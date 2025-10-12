Зеленський: Росія боїться, що американці можуть дати нам "Томагавки"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія боїться можливої передачі Україні американських ракет Tomahawk.

Про це президент сказав у своєму зверненні в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що вдруге за два дні, у неділю, мав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, зараз відбувається детальна співпраця з Америкою, щоб посилити українську ППО та "усі наші можливості захисту: "петріоти" передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність".

"Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "Томагавки". Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру", – сказав Зеленський.

"Ми домовились із президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат", – додав президент.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив у неділю, що у Росії викликає особливе занепокоєння можливість поставок США далекобійних ракет Tomahawk Україні.

11 жовтня Зеленський також мав розмову з Дональдом Трампом.

За даними видання Axios, у ході цієї розмови Зеленський говорив про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.