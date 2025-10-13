Зеленский рассказал о путях финансирования Tomahawk, если США согласят поставку

Президент Владимир Зеленский рассказал о путях, которыми может финансироваться поставка Украине американских крылатых ракет Tomahawk, если США одобрят передачу.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский рассказал, что у Украины сейчас есть "неплохие варианты", которые могли бы финансировать потенциальную поставку американских крылатых ракет Tomahawk: "репарационный заем" за счет российских замороженных активов, инициатива НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского оружия для нужд Украины или „мегасделка".

"О количестве (ракет Tomahawk, – Ред.) и о возможностях пока говорить рано. Хотя, скажу откровенно, я поделился с президентом Трампом нашим видением уже. Но некоторые такие вещи, наверное, не для телефонного разговора, поэтому мы встретимся с ним", – отметил президент.

Относительно замороженных активов, Зеленский подчеркнул, что это вопрос, который "еще нужно решить".

"Большинство лидеров положительно смотрят на этот механизм, но это, если будет сначала политическое решение. Вы же знаете, как в политике это бывает: сначала политическое решение, а потом уже загрузка всех других механизмов. А здесь нужно решать быстрее", – добавил он.

Каллас, в свою очередь, подчеркнула, что Украина лучше всего знает, что ей нужно.

"Будь то Patriot или Tomahawk: не нам, а Украине решать, что ей на самом деле нужно. Мы пытаемся помочь Украине с этими потребностями, и поэтому мы также обсуждаем различные инициативы", – подчеркнула она.

Напомним, 12 октября Зеленский во второй раз за два дня провел телефонный разговор с президентом США. После него он заявил, что Россия боится возможной передачи Украине американских ракет Tomahawk.

Трамп сказал, что может сообщить главе Кремля Владимиру Путину о возможности передачи Украине Tomahawk, если война не будет урегулирована в ближайшее время.

После этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в привычной для российских чиновников хамской манере ответил на это заявление Трампа.