Пятая часть испанцев ностальгируют по диктатуре Франко

Более пятой части испанцев положительно относятся к временам диктатуры Франсиско Франко.

Как сообщает El Pais, пишет "Европейская правда", таковы результаты опроса CIS.

Более 21% опрошенных испанцев считают, что времена режима Франциско Франко были "хорошими" или "очень хорошими" для страны, тогда как 65,5% считают их „плохими" или "очень плохими".

Ностальгия по диктатуре Франко заметно выше среди сторонников крайне правой партии Vox – там об этом периоде одобрительно высказываются 42%, а неодобрительно – почти 31%. Среди сторонников "Народной партии" положительно оценивают времена Франко 35,4%.

Среди молодежи 18-24 лет, для которых это далекое прошлое, положительное мнение о временах Франко имеют почти 20%.

С момента смерти диктатора прошло 50 лет, по этому поводу в Испании много говорят об этом периоде, а правительство устроило сотни мероприятий, чтобы отметить трансформацию страны с того времени.

Также в Испании предлагают рассекретить документы эпохи диктатуры Франко.

Последний памятник Франко демонтировали только в 2021 году.