У Румунії очікувано провалився вотум недовіри міністру економіки

Сенат Румунії у понеділок не підтримав ініційований ультраправою партією AUR вотум недовіри міністру економіки Раду Міруці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

Документ, ініційований 39 депутатами AUR, критикував Міруцу за те, що він перетворив Міністерство економіки на "агентство з працевлаштування членів і симпатиків USR" – рідної партії міністра.

Під час голосування вотум недовіри підтримали 34 сенатори, проти проголосували 66, ще три – утримались.

"Цим голосуванням у Сенаті було підтверджено, що міністр економіки від USR Раду Міруца вжив необхідних заходів для оздоровлення підприємств, що підпорядковуються Міністерству, для забезпечення прозорості умов конкурсу на керівні посади та сприяння компетентності в державних підприємствах", – сказали в USR.

Сам міністр відхилив претензії, викладені у поданні про вотум недовіри, назвавши їх "звинуваченнями без доказів, брехнею, неправдею і дуже, дуже великою кількістю маніпуляцій".

Ультраправа AUR уже ініціювала кілька вотумів недовіри проти чинного румунського уряду, які, однак, досі не мали достатньої підтримки.

Наразі політична сила лідирує у рейтингах політичних партій Румунії з підтримкою понад 40%.