В Румынии ожидаемо провалился вотум недоверия министру экономики

Сенат Румынии в понедельник не поддержал инициированный ультраправой партией AUR вотум недоверия министру экономики Раду Мируци.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

Документ, инициированный 39 депутатами AUR, критиковал Мируцу за то, что он превратил Министерство экономики в "агентство по трудоустройству членов и симпатиков USR" – родной партии министра.

Во время голосования вотум недоверия поддержали 34 сенатора, против проголосовали 66, еще три – воздержались.

"Этим голосованием в Сенате было подтверждено, что министр экономики от USR Раду Мируца принял необходимые меры для оздоровления предприятий, подчиняющихся Министерству, для обеспечения прозрачности условий конкурса на руководящие должности и содействия компетентности в государственных предприятиях", – сказали в USR.

Сам министр отклонил претензии, изложенные в представлении о вотуме недоверия, назвав их "обвинениями без доказательств, ложью, неправдой и очень, очень большим количеством манипуляций".

Ультраправая AUR уже инициировала несколько вотумов недоверия против действующего румынского правительства, которые, однако, до сих пор не имели достаточной поддержки.

Сейчас политическая сила лидирует в рейтингах политических партий Румынии с поддержкой более 40%.