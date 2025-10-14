Трамп: Ердоган може допомогти врегулювати війну в Україні, бо його поважає Путін

Президент США Дональд Трамп вірить у здатність турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана допомогти з врегулюванням російсько-української війни, бо "його поважає Росія".

Про це американський президент заявив журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

Трампа спитали, чи могли б якісь політичні лідери, зокрема Ердоган, допомогти вирішити ситуацію із розв’язаною РФ війною.

"Так, Ердоган може. Його поважає Росія… його поважає Путін і він мій друг. Знаєте, я ладнаю із сильними. Я не ладнаю зі слабкими… Не знаю, у чому справа, але Ердоган до мене дуже добре ставиться", – відповів він.

Нагадаємо, у вересні на зустрічі з Ердоганом Трамп заявив, що хотів би, щоб Туреччина не купувала нафту в Росії, яка здійснює повномасштабну агресію проти України.

На початку вересня Ердоган у Китаї зустрічався з господарем Кремля Владіміром Путіним. На тій зустрічі йшлося, зокрема, про двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також про регіональні та глобальні питання.

Президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.