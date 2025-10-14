Трамп: Эрдоган может помочь урегулировать войну в Украине, потому что его уважает Путин

Президент США Дональд Трамп верит в способность турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана помочь с урегулированием российско-украинской войны, потому что "его уважает Россия".

Об этом американский президент заявил журналистам на борту самолета Air Force One, возвращаясь в Вашингтон.

Трампа спросили, могли бы какие-то политические лидеры, в частности Эрдоган, помочь решить ситуацию с развязанной РФ войной.

"Да, Эрдоган может. Его уважает Россия ... его уважает Путин и он мой друг. Знаете, я лажу с сильными. Я не лажу со слабыми...Не знаю, в чем дело, но Эрдоган ко мне очень хорошо относится", – ответил он.

Напомним, в сентябре на встрече с Эрдоганом Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Турция не покупала нефть у России, которая осуществляет полномасштабную агрессию против Украины.

В начале сентября Эрдоган в Китае встречался с хозяином Кремля Владимиром Путиным. На той встрече речь шла, в частности о двусторонних отношениях между Турцией и Россией, а также о региональных и глобальных вопросах.

Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине.