Авіакомпанія Finnair скасувала десятки рейсів через проблему з миттям крісел

Фінська авіакомпанія Finnair була змушена скасувати близько 40 рейсів у понеділок увечері та у вівторок через причину, пов'язану зі способом миття крісел в салоні літака.

Про це повідомило місцеве видання Iltalehti, пише "Європейська правда".

Скасування рейсів зачеплять близько 5 тисяч клієнтів фінської авіакомпанії.

"Звичайно, зараз триває сезон осінніх канікул, тому альтернативні рейси можуть бути обмежені, і ми шкодуємо про ситуацію, що склалася", – зазначила керівниця відділу комунікацій Finnair Марі Канерва.

Скасовані рейси стосуються восьми літаків A320, експлуатація яких припинена на невизначений термін.

Під час перевірки льотної придатності було виявлено, що чохли пасажирських крісел у салоні цих літаків вимили водою, а вплив такого способу очищення на протипожежний захист не був належним чином підтверджений, зазначили у Finnair.

Літаки, яких стосується ця проблема, виконують рейси на внутрішніх та європейських маршрутах.

"Безпека, звичайно, завжди є для нас ключовим пріоритетом. Ці літаки поки що не літатимуть. Ми ще не знаємо, як довго триватиме ця ситуація", – зазначила Канерва.

Finnair наразі проводить необхідні випробування для підтвердження відповідності вимогам пожежної безпеки.

