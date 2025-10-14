Авиакомпания Finnair отменила десятки рейсов из-за проблемы с мытьем кресел

Финская авиакомпания Finnair была вынуждена отменить около 40 рейсов в понедельник вечером и во вторник из-за причины, связанной со способом мытья кресел в салоне самолета.

Об этом сообщило местное издание Iltalehti, пишет "Европейская правда".

Отмены рейсов затронут около 5 тысяч клиентов финской авиакомпании.

"Конечно, сейчас идет сезон осенних каникул, поэтому альтернативные рейсы могут быть ограничены, и мы сожалеем о сложившейся ситуации", – отметила руководитель отдела коммуникаций Finnair Мари Канерва.

Отмененные рейсы касаются восьми самолетов A320, эксплуатация которых приостановлена на неопределенный срок.

Во время проверки летной годности было обнаружено, что чехлы пассажирских кресел в салоне этих самолетов вымыли водой, а влияние такого способа очистки на противопожарную защиту не было должным образом подтверждено, отметили в Finnair.

Самолеты, которых касается эта проблема, выполняют рейсы на внутренних и европейских маршрутах.

"Безопасность, конечно, всегда является для нас ключевым приоритетом. Эти самолеты пока не будут летать. Мы еще не знаем, как долго продлится эта ситуация", – отметила Канерва.

Finnair сейчас проводит необходимые испытания для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности.

На прошлой неделе самолет British Airways, выполнявший рейс из Стамбула в Лондон, совершил аварийную посадку в столице Румынии Бухаресте из-за дыма на борту.

А 22 сентября самолет авиакомпании Nouvel Air едва не приземлился на самолет easyJet, который готовился к взлету в аэропорту Ниццы.