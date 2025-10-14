У Молдові ще один кандидат на посаду прем'єра відмовився від посади

У Молдові інвестор Васіле Тофан, кандидатуру якого розглядали на посаду прем'єр-міністра, відхилив цю пропозицію, пославшись на професійні зобов'язання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава апарату президентки Молдови Маї Санду Адріан Белуцел, заяву якого наводить Unimedia.

Він зазначив, що Тофан був серед осіб, які на попередньому етапі розглядалися як кандидати на посаду прем'єр-міністра.

"Він повідомив нас, що не може прийняти цю пропозицію через свої професійні зобов'язання, але більше я нічого не можу сказати", – додав Белуцел.

Нагадаємо, 28 вересня в Молдові відбулися парламентські вибори. Згідно з попередніми результатами, партія влади "Дія і солідарність" (PAS) отримує в парламенті 55 місць – тобто одноосібну більшість.

Молдовські ЗМІ повідомляли, що на посаду прем'єр-міністра буде запропоновано кілька кандидатур. Серед них – чинний прем'єр Дорін Речан, інвестор Василе Тофан, міністр освіти Дан Перчун і колишній глава МЗС Ніку Попеску.

13 жовтня Дорін Речан заявив, що не буде знову очолювати уряд, а натомість піде з політики, щоб продовжити роботу в приватному секторі.

Детальніше про результати виборів у Молдові читайте у статті Тріумф Санду, провал Кремля. Як Молдова утрималася на шляху до ЄС та які виклики це створює.