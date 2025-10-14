В Молдове еще один кандидат на должность премьера отказался от должности

В Молдове инвестор Василе Тофан, кандидатуру которого рассматривали на должность премьер-министра, отклонил это предложение, сославшись на профессиональные обязательства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава аппарата президента Молдовы Майи Санду Адриан Белуцел, заявление которого приводит Unimedia.

Он отметил, что Тофан был среди лиц, которые на предыдущем этапе рассматривались как кандидаты на должность премьер-министра.

"Он сообщил нам, что не может принять это предложение из-за своих профессиональных обязательств, но больше я ничего не могу сказать", – добавил Белуцел.

Напомним, 28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным результатам, партия власти "Действие и солидарность" (PAS) получает в парламенте 55 мест – то есть единоличное большинство.

Молдавские СМИ сообщали, что на должность премьер-министра будет предложено несколько кандидатур. Среди них – действующий премьер Дорин Речан, инвестор Василе Тофан, министр образования Дан Перчун и бывший глава МИД Нику Попеску.

13 октября Дорин Речан заявил, что не будет снова возглавлять правительство, а вместо этого уйдет из политики, чтобы продолжить работу в частном секторе.

Подробнее о результатах выборов в Молдове читайте в статье Триумф Санду, провал Кремля. Как Молдова удержалась на пути в ЕС и какие вызовы это создает.