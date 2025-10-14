Трамп обурився через своє фото на обкладинці журналу Time

Президент США Дональд Трамп обурився через те, яку його фотографію журнал Time розмістив на своїй обкладинці.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Журнал Time розмістив на обкладинці нового номера фотографію Трампа. Номер присвятили укладеній під керівництвом США угоді про перемир'я між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

"Ізраїльські заручники, які залишилися в живих і утримувалися в секторі Гази, були звільнені в рамках першої фази мирного плану Дональда Трампа разом зі звільненням палестинських в'язнів. Ця угода може стати знаковим досягненням другого терміну Трампа і ознаменувати стратегічний поворотний момент для Близького Сходу", – йдеться в повідомленні Time в Х.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj – TIME (@TIME) October 13, 2025

Реагуючи на це, Трамп зазначив, що Time написав "досить хорошу статтю" про нього.

"Але фотографія може бути найгіршою за всю історію. Вони "прибрали" моє волосся, а потім додали щось, що плавало над моєю головою і виглядало як плаваюча корона, але дуже маленька. Дуже дивно! Мені ніколи не подобалося, коли мене фотографують знизу, і це дуже погана фотографія, і вона заслуговує на критику", – написав Трамп.

Нагадаємо, 9 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

13 жовтня Трамп оголосив війну в Газі офіційно завершеною.